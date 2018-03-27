الإمارات: اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين كاد أن يتسبب في كارثة

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قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية إن "اقتراب المقاتلتين القطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات، كاد أن يتسبب في كارثة جوية".

وذكر مسؤولون في الهيئة الإماراتية، للصحفيين بأبوظبي اليوم الثلاثاء، أن "مضايقة المقاتلتين القطريتين للطائرتين المدنيتين الإماراتيتين دامت ثلاث دقائق وكان الأمر يتطلب ثانية واحدة لتحصل كارثة".

وأوضحوا أن " الطائرة المدنية الأولى كانت طائرة مروحية، أما الثانية فكانت خاصة بنقل الركاب" ، لافتين إلى أن "قائد إحدى الطائرتين اضطر لإجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين".

وذكروا أن "المقاتلتين لم تتواصلا مع المراقبين الجويين أو مع الطائرتين المدنيتين".

ولفتوا الى أن إحدى المقاتلتين القطريتين طاردت الطائرة المدنية الإماراتية حتى بعد ارتفاعها لأكثر من 30 ألف قدم.

وأكدت الهيئة الإماراتية أنها "سترفع شكوى بشأن الحادث، خصوصا وأنه الاعتداء القطري الرابع الذي يستهدف طائرات مدنية إماراتية".

وكانت الإمارات أعلنت أمس الاثنين أن "مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين بالإمارات في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين".

وسبق أن اتهمت الإمارات قطر، بتهديد حركة الملاحة الجوية، بإرسال مقاتلات قطرية بالقرب من الطائرات المدنية الإماراتية أثناء توجهها الى البحرين.

يشار الى أن الإمارات ومصر والسعودية والبحرين قطعت علاقتها مع قطر منذ يونيو الماضي، لدعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.