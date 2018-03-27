نقيب الصحفيين: غرفة عملياتنا لم تتلق أية شكاوى بشأن تغطية الانتخابات

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة لديها غرفة عمليات لمتابعة عمل الصحفيين في كافة أرجاء مصر خلال متابعتهم الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى تنسيق النقابة مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.



وأضاف «سلامة»، خلال لقائه مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن غرفة العمليات بدأت في العمل منذ الصباح وحتى غلق اللجان، استعدادًا لتلقي أية شكاوى من الصحفيين وحلها وتيسيير عملهم مساعدتهم على القيام به بشكل جيد، مشيرًا إلى عدم تلقي الغرفة أية شكاوى من الصحفيين، حتى من لم يحصل على تصاريح من الهيئة.



وأوضح أن هدف الغرفة هو حل أية مشكلات للصحفين في التغطية، سواء من يحمل تصاريح منهم أو من لا يحمل تصاريح، مشيرًا إلى أهمية دور النوعين، لأن حاملي التصاريح يحق لهم دخول اللجان والتصوير بها، بينما من لا يحملها يغطي أجواء اللجان من الخارج، وهم الأكثر عددًا.



وأشار إلى توقعه أن تزيد نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية هذا العام عن الانتخابات السابقة، موضحًا أن نسبة التصويت اليوم كانت بين 15 إلى 20%، وهو ما يشير إلى احتمالية تجاوز النسبة الإجمالية بعد اليومين المقبلين، الانتخابات الماضية.



ووصف تغطية الإعلام الأجنبي لسير العملية الانتخابية بالمعقولة، لافتًا إلى تغطية جيدة من الإعلام المصري لمجريات الانتخابات.



واستطرد: «أرى أن الإعلام قام بدور جيد، ونريد الحقيقة ليس التهليل والمبالغة أو تزييف الحقيقة».



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 13 ألف و687 لجنة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.