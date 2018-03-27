سيارات تجوب شارع شبرا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

جابت سيارات ربع نقل تحمل مكبرات صوت في شارع شبرا، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية؛ لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، مطالبين المواطنين غير القادرين على التواجد أمام منازلهم، وسيتم نقلهم بسيارات إلى المقرات الانتخابية.

وقال علاء السيد قائد إحدى السيارات، إن دعوة المواطنين للنزول إلى مقرات الانتخابات؛ للإدلاء بأصواتهم والاحتفال بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي واجب وطني، مشيرًا إلى أنه يقوم بتشغيل الأغاني الوطنية خاصة أغنية «قالوا إيه»، لأنها حقيقية وغير مصنوعة من أحد الفنانين.

وفِي السياق ذاته، نُشرت مكبرات الصوت بمحيط مجمع مدارس دائرة الساحل؛ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومطالبة المواطنين بإعطائه أصواتهم لفترة انتخابية ثانية؛ لتكملة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الفترة المقبلة، ومحاربة الإرهاب.