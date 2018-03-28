«التجمع»: الانتخابات الرئاسية معيار ومقياس لإدراك المصريين السياسي

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية معيار ومقياس للإدراك السياسي لدى الشعب المصري؛ لاستكمال المشروع الوطني، ولمحاربة الإرهاب، وتحقيق التنمية.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الثلاثاء، أن الكثيرين لديهم إصرار على المشاركة في العملية الانتخابية بدافع الخوف على الوطن، والرغبة في حمايته، لافتًا إلى أن تيسير إجراءات الاقتراع شجع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على التصويت.

وتابع: «إن أهم عائق أمام التنمية الآن هو الفساد الذي ورثناه منذ 30 عامًا؛ مصر تحتاج إلى حريات لاستكمال ملف القضاء على الفساد»، مضيفًا: «إن هناك خلافات مع السلطة المصرية ولكن لا تصل لمقاطعة الانتخابات، فالمصري يبدي وطنه عن أي خلافات خاصة في وقت تعرضه للخطر».

وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى غد الأربعاء.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.