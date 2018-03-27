«كونكورد» الدولية ترغب في تعاون استثماري مع شركات «قطاع الأعمال»

عبرت مجموعة «كونكورد» الدولية للاستثمارات عن رغبتها في الدخول بشراكات استثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال لقاء بين محمد يونس رئيس المجموعة وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم.

وتعمل «كونكورد» في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية منذ أكثر من 23 عامًا بحجم استثمارات نحو 10.5 مليار جنيه، وسبق أن ساهمت في إعادة هيكلة العديد من الشركات في مختلف المجالات، وفقا ليونس.

وبحسب بيان من الوزارة، رحب بدوي بإمكانية التعاون مع «كونكورد»، مستعرضًا الأنشطة المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات وخاصة الصناعات المعدنية والدوائية والكيماوية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على التعاون وزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع وإنجاز عمليات إعادة الهيكلة في الشركات التابعة لها، والاستفادة من القدرات المالية والفنية والتسويقية والإدارية لدى شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى امتلاك الشركات التابعة للوزارة لعدد كبير من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، وقال إنه يجري العمل حاليًا على تحسين الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل، بالإضافة إلى الأصول العقارية وعلى رأسها الأراضي التي تمثل أحد البدائل المحتملة في تمويل مشروعات التطوير.