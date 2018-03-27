شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمدينة أسيوط وعدد من القرى، اليوم الثلاثاء، زيادة في أعداد الناخبين.

وقال عدد من المواطنين، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» خلال جولة بعدة لجان انتخابية منها: لجان الوحدة المحلية لمدينة أبوتيج، ولجنة فاطمة الزهراء بالنخيلة، والوحدة المحلية بمركز صدفا والدوير والبربا، ولجنة مدرسة إسماعيل القباني، والثانوية بنات بمدينة أسيوط): إنهم خرجوا للتصويت في الانتخابات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن، لافتين إلى تصويتهم للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التقدم.

كما رصدت «الشروق» غياب مندوبي المرشح موسى مصطفى موسى في لجان قرى ومدن أسيوط.

ومن جانبه، قال محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى، لافتا إلى أن نسبة التصويت بلجان المحافظة بلغت 15% من إجمالي من لهم حق التصويت بالمحافظة، وهم 2 مليون 563 ألف ناخب.

إلى ذلك، أدلى رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص، اليوم، بصوته في لجنة رقم 3 بمدرسة خديجة يوسف بمدينة أسيوط.

وقال «جعيص»، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية شرفا لكل مصري وردا للجميل وليس دعما للسيسي، مضيفا أن ما تم عمله خلال الـ4 سنوات الماضية بناء الدولة والحفاظ عليها وثمار ذلك ستعود على المواطنين وبخاصة في صعيد مصر قريبا، مطالبا الصعايدة بالخروج للإدلاء بأصواتهم.

من جهته، أدلى الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع قبلي بصوته، اليوم، في الانتخابات الرئاسية، في لجنة 3 بمدرسة خديجة يوسف بمدينة أسيوط.

وقال «عبدالرؤوف»، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبا لأنها شهادة أمام الله، لافتا إلى عمل فرع الجامعة بتيسيرات للعاملين والطلاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تقسيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى مجموعات على مدار الـ3 أيام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما تم منح الطلاب، غدا الأربعاء، إجازة للإدلاء بأصواتهم.