مساعد وزير الداخلية بالقاهرة يتفقد لجان ساحل وشبرا وروض الفرج

تفقد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، منذ قليل، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان في دائرة الساحل في شبرا.

كما انتقل مدير أمن القاهرة؛ ليجوب اللجان الانتخابية بدوائر شبرا وروض الفرج والساحل، في وقت تواجدت فيه سيارة إسعاف أمام اللجنة الرئيسية بمدرسة التوفيقية الاعدادية بنين.

ورصدت «الشروق»، سيارتين تأمين تجوب شوارع منطقة شبرا بالكامل «شرطة وقوات مسلحة»، لمسح المناطق بالكامل والتأكد من سلامة المواطنين وعدم تعكير صفو العملية الانتخابية.

كما تم رصد انتشار لافتات كبيرة بجوار اللجان لعائلات يعلنون فيها تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تواجد مجموعة من الشباب يستخدمون «لاب توب» لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم.