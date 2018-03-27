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العبادي: نرفض أي تجاوز على تركيا من الأراضي العراقية

رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي
بغداد - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 8:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 8:01 ص
قال رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، صباح الثلاثاء، إن القوات العراقية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي العراقية وأشار إلى أن بلاده ترفض "أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا".

وقال العبادي، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن "القوات الأمنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية.. والحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا ونحن نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال أراضينا".

وبارك يلدريم "الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته".

وأشاد "بقرارات العبادي الإيجابية بفتح مطاري إربيل والسليمانية في إقليم كردستان ودفع رواتب الإقليم وأن تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين".

وأكد يلدريم "عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة عناصر بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) وأن ما حصل كان عدم دقة في النقل حيث أردنا القول إننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها وأن تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها".

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة وأهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين.

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