«أوبن بوفيه» للناخبين أمام اللجان في المطرية لليوم الثاني على التوالي

ثبت عدد من المواطنين «منصة» مشروبات ساخنة وعصائر وأطعمة أمام لجنتي مدرسة السيدة خديجة ومدرسة العقاد الابتدائية في المطرية، ولجنة الجراج وعدد آخر من اللجان.

ويصر القائمون على تلك الـ«منصة»، أن يتناول المواطنين المشروب المفضل لديهم مجانا قبل أن يدلي بصوته الانتخابي.

وبعد أن ينتهي الناخب من التصويت يأخذ عدد من العاملين على المنصة، طلبات الناخبين من الأطعمة لإحضارها لهم بعد مطالبتهم بعدم مغادرة اللجان، وحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وقال جمال نور، أحد العاملين في البوفيه، إن المشروع يتبع أحد كبار عائلات الدائرة، وأن المشروبات تتضمن عصائر «الفراولة والبرتقال والموز باللبن»، وجميع أنواع المشروبات الساخنة، والأطعمة عبارة عن «أرز ولحوم ودجاج وخبز».

وانتظمت عملية التصويت منذ التاسعة صباح اليوم الثاني للانتخابات في جمبع لجان المطرية وسط إقبال طفيف من المواطنين.

فيما أقام عدد آخر من المواطنين مكبرات صوت أمام اللجان أذاعوا خلالها الأغاني الوطنية.