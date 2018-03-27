وزارة الدفاع القطرية تعلن إجراء تمرين عسكري بمشاركة قوات تركية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن إجراء تمرين عسكري بمشاركة قوات تركية.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الليلة الماضية، أن القوات المسلحة القطرية أجرت تمرين «عرين الأسد 2018» خلال الفترة من 14 وحتى 22 مارس الجاري بمشاركة قوات تركية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي، التابعة لوزارة الدفاع في البيان، إن التمرين شارك فيه جميع قيادات وأسلحة ووحدات القوات المسلحة القطرية بمساندة قوات من وزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي، والحرس الأميري، وجهاز أمن الدولة، إضافة لمشاركة قوات عسكرية من تركيا.

وأشارت إلى أن التمرين يهدف لـ«تفعيل منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات والتدريب على التخطيط وإدارة العمليات المشتركة، وتفعيل منظومة الدفاع الجوي وتعزيز التعاون والتخطيط المشترك مع القوات المختلفة من جهة والجهات الأمنية ووزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من جهة أخرى، إضافة إلى تفعيل دور الإعلام ومقاومة الحرب النفسية».

وأوضح العميد جاسم أحمد المهندي، مدير التمرين، أن «عرين الأسد 2018» هو امتداد للخطة السنوية للتمارين التي تنفذها القوات المسلحة القطرية. وله دورا بارزا في رفع مستوى الكفاءة القتالية لدى كافة القوات المشاركة.

جدير بالذكر أن لتركيا قوات برية تتمركز في ثكنة «طارق بن زياد» في قطر، في إطار اتفاقية وقعت بين أنقرة والدوحة، في ديسمبر من عام 2014.

ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية فقد أجرت تركيا وقطر خلال أغسطس الماضي مناورات عسكرية برية، أعقبتها مناورات مشتركة للقوات البحرية.