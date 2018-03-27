انتشرت ظاهرة اصطحاب الناخبين لأبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، بالمقار الانتخابية المختلفة، حتى يشعروا بأهمية المشاركة الوطنية على حد قولهم.

وحرص الناخبون على إشراك أبنائهم بكافة الإجراءات الانتخابية، بدءا من استخراج البيانات، مرورا بالتصويت واستخدام الحبر الفسفوري.

وقال محمد عبد السلام، أحد الناخبين، إن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية دليل على حب الوطن، على حد وصفهم، لافتا إلى أنه يحرص دائما على اصطحاب أبنائه في كافة المناسبات الوطنية، ليتعلموا أهمية المشاركة الفعالة في بناء الوطن.

ولفت عبد السلام لـ«الشروق»، إلى أنه يشارك في كافة الاستحقاقات الوطنية منذ صغره، قائلا: «كنت بنزل مع أبويا للانتخابات وأنا في عمر أبنائي».

وأضاف صالح نصر، أحد الناخبين: «أجيال بتسلم أجيال.. عمرنا ما نتنازل عن حقوقنا الوطنية»، لافتا إلى أن اصطحاب الأطفال أثناء التصويت ترفع من درجة انتمائهم وحثهم الوطني.

وأشار نصر، إلى أن تصدر كبار السن المشهد الانتخابي ناتج عن مدى إدراكهم لأهمية مساندة في الوطن في كافة ظروفه المختلفة، قائلا: «اتربينا على كده.. عشان كدا باخد ولادي معايا الانتخابات».

كانت اللجان الانتخابية بالزمالك قد استأنفت أعمال التصويت لليوم الثاني على التوالي، في التاسعة من صباح اليوم، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى على مدار 3 أيام بدءا من أمس الإثنين وتنتهي مساء الأربعاء المقبل.