قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيسة بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات المصرية، إنه لم يتم رصد مخالفات في سير العملية الانتخابية من خلال أعضاء البعثة التي تغطي معظم محافظات مصر وغرفة العمليات بالجامعة.

وأضافت «أبو غزالة»، في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن معظم اللجان الانتخابية التزمت بإرشادات الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة أن الدور التأميني للمقرات الانتخابية جيد، ووجود العنصر النسائي للإشراف على الانتخابات بهذا الشكل لم يسبق رؤيته من قبل.

وأشادت بمشاركة النساء وكبار السن في العملية الانتخابية منذ بدء اللجان في العمل، مشيرة إلى أنه سيتم كتابة بيان تمهيدي لرصد المشهد الانتخابي في جميع أنحاء مصر فضلًا عن التقارير الإعلامية التي تصدر بشكل دوري.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.