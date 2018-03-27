أكبر قافلة لمسلحى المعارضة السورية والمدنيين تغادر الغوطة الشرقية

انطلقت فجر اليوم، أكبر قافلة لمسلحى المعارضة السورية والمدنيين من الغوطة الشرقية قرب دمشق متوجهة إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة فى محافظة إدلب شمال البلاد.

وغداة يوم طويل أمضاه مسلحو المعارضة والمدنيون فى انتظار اكتمال القافلة لتمنح الضوء الأخضر للتحرك، انطلقت مائة حافلة تقل 6749 شخصا، ربعهم من المقاتلين باتجاه محافظة ادلب، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وارتفع بذلك عدد الأشخاص الذين غادروا البلدات الجنوبية منذ السبت إلى 13165 شخصا.

ورجح وائل علوان، المتحدث باسم فيلق الرحمن (أبرز فصائل المعارضة فى جنوب الغوطة) أن يصل عدد الاشخاص الذين سيخرجون من المناطق الجنوبية، إلى نحو ثلاثين ألفا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وخرج من مدينة حرستا أكثر من 4500 شخص من مقاتلى حركة أحرار الشام وأفراد من عائلتهم ومدنيين آخرين، لتعلنها دمشق مساء الجمعة الماضية «خالية» من المسلحين.

وتشرف روسيا مباشرة على تنفيذ عملية الاجلاء، اذ ينتشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند ممرات الخروج، يسجلون الأسماء، ويشرفون على تفتيش الركاب ويرافقونهم فى رحلتهم الطويلة إلى الشمال.

وإلى جانب عملية الإجلاء، أفرجت الفصائل المعارضة عن معتقلين مدنيين وعسكريين لديها، حيث ذكر الإعلام السورى الرسمى أنه جرى ليل أمس «تحرير 28 من المختطفين كانت تحتجزهم المجموعات الإرهابية فى بلدة عربين». وكان تم الإفراج عن ثمانية آخرين السبت. وأطلقت حركة أحرار الشام قبل خروجها من حرستا سراح 13 عسكريا ومدنيا.

وتمكن الجيش السورى من تضييق الخناق بشكل تدريجى على الفصائل وتقسيم مناطق سيطرتها إلى ثلاثة جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلى المعارضة إلى القبول بالتفاوض مع روسيا.

وأدى القصف الجوى والمدفعى فى الغوطة إلى مقتل أكثر من 1630 مدنيا منذ بدء الهجوم، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.