نادال يعود لقيادة إسبانيا في كأس ديفيز

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أعلن الاتحاد الإسباني للتنس اليوم الثلاثاء أن رافايل نادال سيشارك مع فريق البلاد في بطولة كأس ديفيز الأسبوع المقبل عندما يواجه المنتخب الألماني بمدينة بلنسية الإسبانية في إطار منافسات دور الثمانية للمجموعة العالمية من البطولة.

ويعود نادال، الفائز بـ 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، لقيادة الفريق الإسباني الذي يضم أيضا روبرتو باوتيستا وبابلو كارينيو وفيليسيانو لوبيز ودافيد فيرير.

وستشهد جولة المباريات أمام ألمانيا في كأس ديفيز الظهور الأول لنادال في الملاعب بعد شهرين من الغياب للإصابة.

ولم يخض نادال أي مباراة رسمية منذ انسحابه في يناير الماضي من نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الكرواتي مارين سيليتش، إثر تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن.

وكان نادال يسعى إلى العودة للمشاركة في البطولات من خلال بطولة أكابولكو المكسيكية، ولكن ألام الإصابة عاودت مهاجمته قبيل انطلاق البطولة.

وغاب اللاعب الإسباني أيضا عن بطولتي الماسترز ميامي وانديان ويلز، اللتين أقيمتا في الأسبوعين التاليين على أكابولكو.

ولم يشارك نادال مع الفريق الإسباني في كأس ديفيز منذ عام ونصف وتحديدا منذ أن خاض الدور الفاصل للتأهل للمجموعة العالمية في 2016 في الهند.