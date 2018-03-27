«الاستعلامات»: انتخابات الرئاسة تشهد متابعة كثيفة من الإعلام الأجنبي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتخابات الرئاسية تشهد متابعة كثيفة من الإعلام الأجنبي، مؤكدًا أنه لم يُمنع أي مراسل أجنبي مقيم في مصر أو زائر من متابعة العملية الانتخابية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الاثنين، أن هناك 680 مراسلًا أجنبيًا حاصلين على تصريح بمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية، منهم 540 مقيمون في مصر، و140 زائرًا، بمن فيهم المراسلة البريطانية التي تم إبعادها بقرار من السلطات المصرية؛ لمخالفتها القانون وقواعد الاعتماد في مصر.



وأكد أنه لم يتم رفض أي طلب من أي وسيلة إعلام أجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على جميع الطلبات وأعطيت بطاقات صحفية حتى إلى من يتناولون الأخبار عن مصر بصورة سلبية، تمكنهم من دخول اللجنة ورؤية أوراق التصويت واللقاء مع الناخبين ومسؤولي اللجان.



وأشاد بالتغطية الإعلامية لشبكة «BBC» الناطقة باللغة العربية، ووكالة الأنباء «رويترز»، وشبكة «CNN» باللغتين العربية والإنجليزية، لليوم الأول من الانتخابات، قائلًا: «قدموا تغطيات متوازنة جدًا، لذلك حظيت تقاريرهم بنسبة مشاهدة كبيرة».



وتابع: «وسائل الإعلام الرئيسية، لم تشر وسيلة واحدة إلى وجود مخالفة واحدة أو انتهاك في أي لجنة على مستوى الجمهورية، سوى صحيفة الجارديان البريطانية».



وانتهى أمس الاثنين، اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.