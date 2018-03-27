أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أن نسبة الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بلغت نحو 14.3% بإجمالي 14591 صوتا على مستوى مدن المحافظة التسع.



وأوضح أن مدينة طابا احتلت المرتبة الأولى بنسبة 56% من إجمالي الناخبين المقيدين بالمدينة، ثم الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، وأبورديس.



وأشار إلى أن السيدات تصدرت المشهد في اليوم الأول للانتخابات، لافتا إلى أن هناك مشاركات من عواقل ومشايخ البدو الذين ساهموا في نقل الناخبين من الوديان والتجمعات البدوية إلى المدن للإدلاء بأصواتهم.



وأكد أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي بلاغات أو خروقات للعملية الانتخابية، وكل اللجنة فتحت أبوابها الناخبين في الوقت المحدد وأيضا أغلقت في وقتها.



في سياق متصل، أغلقت صناديق الاقتراع بمحافظة جنوب سيناء، في التاسعة من مساء أمس، وتم نقل الصناديق لغرف حفظ داخل المدراس مؤمنة بشكل جيد، وتحت حراسة مشددة من الجيش والشرطة.