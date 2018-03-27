كوبر يكشف مزايا معسكر سويسرا

يرى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك إيجابيات تحققت من معسكر سويسرا، رغم خسارة المباراة الودية اليوم ضد اليونان بهدف دون رد، وقبلها أمام البرتغال بنتيجة (2-1).

وقال كوبر في تصريحات لقناة "أون سبورت": "استغلينا المباريات الودية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين".

وأضاف: "لم يعجبني الأداء في الشوط الأول أمام اليونان، صحيح أن الوضع تغير للأفضل بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن في النهاية خسرنا المباراة".

وأتم: "بدأنا تقييم وتحليل القائمة النهائية للمونديال لأنه لا يوجد وقت، صحيح أننا خسرنا المباراتين الوديتين، ولكن كان من المهم تقييم اللاعبين لاسيما الجدد، وأرى أن معسكر سويسرا إيجابي".