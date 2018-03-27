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كوبر يكشف مزايا معسكر سويسرا

أحمد غنيم
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 10:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 10:28 م

يرى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك إيجابيات تحققت من معسكر سويسرا، رغم خسارة المباراة الودية اليوم ضد اليونان بهدف دون رد، وقبلها أمام البرتغال بنتيجة (2-1).

وقال كوبر في تصريحات لقناة "أون سبورت": "استغلينا المباريات الودية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين".

وأضاف: "لم يعجبني الأداء في الشوط الأول أمام اليونان، صحيح أن الوضع تغير للأفضل بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن في النهاية خسرنا المباراة".

وأتم: "بدأنا تقييم وتحليل القائمة النهائية للمونديال لأنه لا يوجد وقت، صحيح أننا خسرنا المباراتين الوديتين، ولكن كان من المهم تقييم اللاعبين لاسيما الجدد، وأرى أن معسكر سويسرا إيجابي".

 

 


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