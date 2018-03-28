قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن غرفة عمليات الحزب لاحظت إقبالًا جيدًا على التصويت في انتخابات الرئاسة، موضحًا أن المشاركة في اليوم الثاني كانت كثيفة عن الأول.

وأضاف «البدوي»، خلال لقائه ببرنامج «مصر تتحدى»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أنه شعر بالراحة النفسية لمجرد إدلائه بصوته، مستطردًا: «مَن لم ينتخب سيشعر بالندم، غدًا سيكون هناك ازدحامًا شديدًا أمام اللجان، وإذا كانت الانتخابات على يومين فقك كانت ستظهر بصورة كثيفة عن ذلك».

وتابع أن العملية الانتخابية على مستوى راقي جدًا، معقبًا: «القوات المسلحة والشرطة المصرية كان لهما دورًا وطنيًا عظيمًا من خلال تيسير الأمور وتوفير الراحة لكل ناخب، المشاعر المصرية الأصيلة تتجلى في هذه الأيام».

وأوضح أن المصريين ينقصهم أن يعلم كل شخص منهم أن عليه واجبًا، مستطردًا: «حينما فوضوا الجيش في محاربة الإرهاب لم يتردد جندي أو مقاتل في تأدية دوره الوطني، هناك مؤامرة حقيقة على مصر».

وبدأت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عملية غلق الصناديق الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى التاسعة مساء الغد.