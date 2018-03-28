القوى العاملة: مد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية إبريل المقبل

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمديرى مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، بمد فترة تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية إبريل المقبل، بدلا من نهاية مارس الجارى؛ على أن يبدأ التسجيل من غد /الخميس/ عقب الانتخابات الرئاسية.

وقال سعفان أمس، إن مد فترة التسجيل من خلال حملة الوزارة «حماية» يستهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا التسجيل، لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة الأكثر احتياجا، بقطاعات (المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات).

وعن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة ــ الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات ــ صرح الوزير، بأن العدد وصل حتى 25 مارس الحالى إلى 891 ألفا و333 عاملا، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه خلال أيام ستبدأ القافلة الثالثة تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع أخيرا بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار مبادرة «عنيك فى عنينا» التى يرعاها مجلس الوزراء، وتستهدف الكشف الطبى على العمال فى مواقع العمل بالمشروعات القومية، وتقديم الخدمات الطبية فى مجال العيون بالمجان من خلال فريق من استشاريى أمراض العيون، وتصرف الأدوية فى الحال، والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية لمن يحتاج، وعمل النظارات.