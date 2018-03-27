قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التقارير التي أرسلتها المحافظات عقب انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية إيجابية، وتشير إلى وجود إقبال كبير من المصريين على التصويت.



وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الاثنين، أن كثافة التصويت تصدر للعالم عن مصر صورة حضارية.



وأشار إلى إجراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا مع عدد من المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من توافر جميع الإمكانات اللوجستية بكل مقار اللجان، والاطلاع على أي طلبات لتوفيرها.



وذكر أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بمتابعة الانتخابات بشكل مباشر، وإجرائهم جولات تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.



يذكر أن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



