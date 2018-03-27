وكيل «النواب»: المرأة لم تشارك في أول أيام الانتخابات بالصورة المنتظرة

قال النائب سلميان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المرأة المصرية لم تشارك في أول أيام انتخابات الرئاسة بالصورة المنتظرة، داعيًا إياها بفرض نفسها على الساحة الانتخابية في اليومين المقبلين.



وأضاف «وهدان»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الاثنين، أنه ينتظر من السيدات المصريات أكثر مما قدمنه أول يوم في انتخابات الرئاسة، معقبًا: «إجراء العملية الانتخابية في ثلاثة أيام أعطت الناس بعض الراحة، وأتوقع أن نسبة التصويت اليوم تقترب من 14%».



وأوضح أن عدم وجود إجازة للموظفين في أول أيام انتخابات الرئاسة تسبب في مشكلة كبيرة بالحضور، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي عدد الناخبين خلال الثلاثة أيام المقبلة الـ25 مليون مواطن.



وأعرب عن أمنيته في فهم الشباب حقهم في المشاركة السياسية، مستطردًا: «دعوات المقاطعة لن تؤثر على الشعب، لأنه يملك الوعي والإصرار، وأوجه التحية لأهالي سيناء لمشاركتهم في أول يوم لانتخابات الرئاسة بكثافة».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.