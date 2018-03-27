قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه اصطحب أحفاده خلال ذهابة للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الانتخابات رسالة وقيمة يجب أن يتعود الإنسان عليها من صغره.



وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الطفل في هذا التوقيت سيبدأ بالسؤال عن أهمية هذا الأمر ومعناه، موضحًا أن الإجابة للطفل عن هذه التساؤلات لها معن كبير نظرًا لترسيخها قيمًا لدى الإنسان منذ صغره، حتى يعرف قيمة صوته وبناء وطنه.



واستطرد: «نحن في فرصة تاريخية وعرس ديمقراطي لا يتكرر في العمر كثيرًا».



وأوضح أن المفاجأة بالنسبة له كانت في الجامعات والحشد الكبير بها، واصفًا إياها بأنها كانت «حاجة تفرح»، مضيفًا: «المفاجأة كانت بأن الجامعات المصرية من الإسكندرية حتى أسوان، كان بها كم كبير من الشباب واقفين في طوابير بصحبة هيئة التدريس والمعيدين»، مطالبا الشباب بالتصويت في الانتخابات والمشاركة أيًا كان رأيهم.



وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 13 ألف و687 لجنة، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



