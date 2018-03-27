«الأعلى للإعلام» يوقف برنامج «الملعب مع شريف»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، إيقاف برنامج «الملعب مع شريف» المذاع على قناة «Ltc»، لمدة شهر، لما بدر فية من تجاوزات، خلال إحدى حلقاته التي استضاف فيها، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي هاجم عدد من الشخصيات داخل النادي الأهلي بعبارات غير لائقة.

كما أصدر المجلس في قراره رقم 14 لسنة 2018، إحالة الإعلامي أحمد الشريف، مقدم البرنامج، إلى نقابته المختصة، للتحقيق معه وإخطار المجلس فيما بعد بنتيجة التحقيقات، وكذلك إنذار القناة بسحب ترخيصها في حال تكرار المخالفة.

وقرر الأعلى للإعلام تغريم القناة 50 ألف جنيه، وذلك تطبيقًا بالقرارات رئيس المجلس رقم «4» لسنة 2017 و«2» لسنة 2018.