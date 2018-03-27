طالب الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ورئيس معهد بوسطن لأبحاث الفضاء، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في التاسعة صباح أمس الاثنين، مؤكدًا أن التصويت هو أول حقوق المواطنة.



وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الاثنين، أن المواطن لا بد أن يمارس حقه في التصويت حتى تأتيه حقوقه الأخرى بعد ذلك، معقبًا: «ليس ضروريًا أن نسمع لبعض المحاولات الإعلامية الأجنبية التي تهدف إلى إفشال العملية الانتخابية ولا نواجههم بها حتى، نحن أكبر وأقوى وأرفع من ذلك».



وشدد على ضرورة أن يكون المصريين يدًا واحدة في سبيل الخوف على بلدهم، معلقًا على المشروعات القومية التي نُفّذت في السنوات القليلة الماضية، بقوله: «غيرت شكل مصر ومستقبلها، أشياء كانت صعبة جدًا لم يكن يستطيع أي رئيس تحقيقها إلا السيسي، مثل تحرير سعر صرف الجنيه، والذي بسببه بدأ الاقتصاد المصري يتحسن».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



