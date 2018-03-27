قيّمت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أول أيام الانتخابات الرئاسية الذي انتهى في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، قائلة إنه بدا منظمًا وحضاريًا، وكان بمثابة رسالة قوية من المصريين للعالم على حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية.



وأشارت «السعيد»، في تصريح لفضائية «المحور»، أمس الاثنين، إلى أن طوابير السيدات كانت ضعف طوابير الرجال، معقبة: «المرأة المصرية دائمًا لديها تمثيل مشرف في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وتصدرها المشهد الانتخابي اليوم كان مشرفًا».



وأضافت: «استوقفني خلال إدلائي بصوتي بمصر الجديدة، كمية السيدات المسنات اللاتي تواجدن على الكراسي المتحركة من أجل الإدلاء بأصواتهن، رأيت فيهم حرص وشعور بالمسؤولية، وتقدير بأهمية مشاركتهن».



يذكر أن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



