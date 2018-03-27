مصدر بـ«غرفة عمليات جنوب سيناء»: لم تحدث أي خروقات في العملية الانتخابية

قال مصدر أمني رفيع المستوى، إن غرفة عمليات مديرية أمن جنوب سيناء، التي تشكلت برئاسة مدير الأمن، لمتابعة الحالة الأمنية، لم تتلق أي بلاغات بشأن أي خروقات أمنية أو مشكلات أمام اللجان، مؤكدا أن العملية الانتخابية تجري بهدوء حذر وسط استنفار أمني.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن خطة الأمن لحماية الانتخابات تمثلت في كردون أمني حول كل لجنة لمسافة 100 متر من جميع الاتجاهات، وتزويد اللجان بعناصر شرطية خاصة وأجهزة للكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى شرطيات لتفتيش السيدات.

وأشار إلى أن اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، تفقد على مدار اليومين جميع لجان مدن خليج العقبة شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، موضحا أن عمليات التأمين تتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.

كما تفقد اللواء عبد الرحمن المصري، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، لجان مدارس مدينة طور سيناء، وأشاد بالتواجد الأمني أمام اللجان.