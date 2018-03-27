طالب النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الشباب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية، معقبًا: «كلنا نجاهد لصناعة مستقبل الشباب.. مش معقول نعملهم مستقبل دليفري».



وأضاف «حسب الله»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الاثنين، أن الانتخابات تُعرّف قانونيًا بأنها استحقاقًا سياسيًا يحكمه القانون والدستور، لكن انتخابات الرئاسة المصرية 2018 بمثابة استحقاق وطني لا يحتمل أي خلاف، حسب تعبيره.



وتابع أن من يشارك في الانتخابات يُدلي بصوته للدولة ولمستقبلها، معقبًا: «أطالب جموع المصريين بأن يكون النزول في اليوم التالي لانتخابات الرئاسة أضعاف الأول، خاصة الشباب، حتى المعترض منهم والمتحفظ لا بد أن يقول رأيه».



وأعرب عن أمنيته في أن تكون نسبة التصويت بدائرته، شبرا الخيمة، الأعلى في محافظة القليوبية، مبديًا رغبته أيضًا في أن تتصدر المحافظة نسبىة التصويت مقارنة بالمحافظات الأخرى.



واستطرد أن هذه العملية الانتخابية تأتي في إطار المنافسة الوطنية المحببة، متابعًا: «محافظة شمال سيناء أتت ضمن المحافظات الأكثر تصويتًا في أول يوم لانتخابات الرئاسة، لم تمنعهم الحرب على الإرهاب من المشاركة، يجب أن نقتدي بهم وبالمصريين في الخارج».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



