بلجيكا تقسو عل المنتخب السعودي برباعية

سجل المهاجم الخطير روميلو لوكاكو هدفين ليقود المنتخب البلجيكي إلى الفوز 4 / صفر على نظيره السعودي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل في إطار استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقدم المنتخب البلجيكي عرضا قويا واستغل إجهاد لاعبي المنتخب السعودي (الأخضر) بعد مباراته التي تعادل فيها 1 / 1 مع نظيره الأوكراني يوم الجمعة الماضي وديا وحقق عليه الفوز الكبير.



وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لوكاكو في الدقيقتين 13 و39 .



وفي الشوط الثاني ، أضاف ميشي باتشواي وكيفن دي بروين هدفين آخرين في الدقيقتين 77 و78 ليحقق الفريق الفوز الثمين في إطار استعداداته للمونديال.