محافظ سوهاج: جهود الأجهزة التنفيذية تتضافر لخدمة الناخبين ويتبقى دور المواطن

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن أجهزة الدولة المختلفة تتضافر جهودها للعمل على خدمة الناخبين منذ أمس الاثنين وعلى مدار اليوم الثلاثاء، واصفًا العملية الانتخابية بـ«العرس الانتخابي».

وأضاف «عبد المنعم»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن قوات تأمين الانتخابات من القوات المسلحة ومديرية أمن سوهاج تؤمن كافة اللجان وقامت بعقيمها، للتحرك في يسر وأمان، مشيرًا إلى بدء التجهيز الأمني قبل شهر ونصف.

واستطرد: «الدولة تقدم الخدمات لتيسير العملية، ويتبقى عريس هذه الليلة وهو المواطن ليدلي بصوته».

وأشار إلى مروره على اللجان الانتخابية للتأكد من انتظام سير العملية، مضيفًا أن المحافظة مرتبطة بغرفة عمليات مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للانتخابات والجهات الأخرى المختلفة لمتابعة سير العمل دوريًا.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.