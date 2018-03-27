العاملون بالسياحة يتوافدون على لجان الاقتراع بالمحافظات

توافد المئات من العاملين بالقطاع السياحي، في جنوب سيناء والبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، على لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت.

واضطرت شركات السياحة لتوفير أتوبيسات لنقل الراغبين في المشاركة ولهم حق التصويت في اللجان المتوافرة بالمحافظات السياحية، فيما طالب اتحاد الغرف السياحية برئاسة نورا علي، وغرفة المنشآت الفندقية، جموع العاملين بالقطاع، بالنزول والمشاركة في التصويت ضمانا لاستمرار حالة الأمن والاستقرار الحالية، والتي تبشر بعودة الحركة السياحية.

وأكدت علي، في تصريحات صحفية اليوم، أن السياحة صناعة حساسة ترتبط مباشرة بالأمن والاستقرار بشرط توافرهما لفترة طويلة، مشيرة إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة حالة من الهدوء سواء في الوسط السياسي، أو في الشارع المصري، على الرغم من محاولات البعض للنيل من مصر بأخبار ملفقة تنشر في الخارج حول عدم توافر الأمن، وعزوف المصريين عن المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يكاد يؤدي لمزيد من الخسائر السياحية والتشويه لصورة مصر.

وراهن الاتحاد العام للغرف السياحية على وعي العاملين به، بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، في التواجد بكثافة أمام اللجان ما يبث صورة إيجابية للعالم حول استقرار مصر، ويساهم في الترويج السياحي بشكل كبير، علاوة على تغيير الصورة الذهنية السلبية التي يرى بها السائحين الأجانب منطقة الشرق الأوسط.