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عضو القومي لحقوق الإنسان: «لم نرصد أية شكاوى باللجان الانتخابية»

كتب_أحمد كساب
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 4:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 4:45 م

تفقد وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من اللجان الانتخابية بالزمالك.

وقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار، إن الوفد لم يرصد أي مخالفات حتى الآن باللجان الانتخابية، لافتة إلى أن الإقبال على اللجان حتى الآن مقبول، ونتوقع زيادة الإقبال خلال الساعات القادمة.

ولفتت ذو الفقار لـ«الشروق»، إلى أن الوفد مستمر في جولاته على كافة اللجان الانتخابية، لرصد أي شكاوى ومخالفات قد تتواجد بها.

وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتنظيم الذي يشوب العملية الانتخابية، وتسهيل تصويت الناخبين.


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