إقبال جيد من المواطنين للتصويت في اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

تابع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية؛ لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم.

حيث فتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين.

فيما بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيدًا من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن عملية الاقتراع مستقرة ومنتظمة بجميع اللجان على مستوى المحافظة وفتحت في موعدها، فيما كثفت قوات الجيش تأمينها للجان الانتخابية بجميع الدوائر، وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة والجيش، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

الجدير بالذكر، أنه يشارك مليوني و118 ألفًا و991 ناخبًا في العرس الديمقراطي، بالانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و525 مركز انتخابي بـ 582 لجنة فرعية، ويشرف عليها 597 قاضيًا.