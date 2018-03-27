بطل الكاميرون يهزم ولايا ديتش في بطولة إفريقيا لرجال الطائرة

حقق فريق بورت الكاميروني الفوز على نظيره فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بمنافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الاهلي وتستمر حتى 6 أبريل القادم.

وشهدت المباراة أداء مميزا من جانب الفريقين، حتى نجح الفريق الكاميروني في حسم المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 26-28، و25-20، و25-17، و25-23.

وانطلقت منافسات البطولة صباح اليوم الثلاثاء على صالتي الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة والشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، فيما يقام حفل الافتتاح في السادسة مساء اليوم، ويعقبه مباراة الأهلي ونيمو ستارز الأوغندي في السابعة مساء.