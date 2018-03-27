مساعد وزير الداخلية للتفتيش يتفقد اللجان الانتخابية بالزمالك

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تفقد اللواء شعبان عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش، اللجان الانتخابية بمدرسة القومية المشتركة بالزمالك.

وأكد «عبد التواب»، أن الوزارة تقدم كل الدعم للقضاة المشرفين على الانتخابات، موضحا حرص الوزارة على تنظيم سير العملية الانتخابية.

وحرص «عبد التواب»، على مصافحة العاملين باللجان والناخبين.

كانت اللجان الانتخابية بالزمالك قد استأنفت أعمال التصويت لليوم الثاني على التوالي بالانتخابات الرئاسية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى على مدار 3 أيام بدءا من أمس الإثنين وتنتهي مساء غد الأربعاء.