عبد المنعم سعيد: لا بد من وجود استثمارات كبيرة في التعليم الفترة المقبلة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إنه لا بد من اهتمام الرئيس القادم بدخول تطوير التعليم مرحلة التنفيذ، مشددًا على ضرورة وجود استثمارات كبيرة في هذا المجال، خلال الأربع سنوات المقبلة.



وأضاف «سعيد»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي لها علاقة بالاقتصاد الكلي، إضافة إلى بدءها في مشروع تطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية.



وشدد على ضرورة تحرير الاقتصاد، وذلك من خلال وجود المزيد من الاستثمارات وتيسيرها، معقبًا: «نحتاج إلى ممارسة الأعمال الاستثمارية على نطاق واسع، ولا بد أن نستكمل البنية الأساسية في مجال النقل الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة».



وأُغلقت في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الاثنين، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بـ13 ألف و687 لجنة في جميع أنحاء الجمهورية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.