علق اللواء سيد حرحور، محافظ شمال سيناء، على كثافة تصويت أهالي سيناء بالانتخابات الرئاسية، قائلًا: «إن أبناء المحافظة يتسمون بالأصالة والوطنية وحبهم للوطن ووقوفهم ضد أعدائه من الإرهابيين».

وأكد «حرحور»، في تصريح لفضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن اللجان الانتخابية التابعة لمنطقة بئر العبد تشهد إقبالًا كثيفًا على صناديق الاقتراع في رسالة واضحة للإرهابيين ومن يدعهم، بأن الإرهاب لن يؤثر أبدًا على الشعب المصري.

وأضاف أن العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ونجاحها انعكس على الوضع الأمني، وهو ما شجع الأهالي على الإقبال على صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى توفير القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها المحافظة لمكافحة الإرهاب.

ووصف المواطن السيناوي بأنه أكثر دراية بحجم التهديدات التي تواجهها مصر، متابعًا أن مشاركته في التصويت تعبر عن رغبته في مستقبل أفضل لمصر.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

https://www.youtube.com/watch?v=NclB3tz3TjM