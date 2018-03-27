حبس عميد كلية هندسة الزقازيق و4 آخرين بتهمة تقاضي رشوة

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قررت النيابة العامة، حبس عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بتقاضي رشوة مالية وعينية مقابل إسناد أعمال بالأمر المباشر.

كانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بتورط عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، واثنين من موظفي الإدارة الهندسية بالجامعة، واثنين آخرين بقضية رشوة مالية وعينية.

وتم إعداد مأمورية، وألقت القبض على «ج. ع»، عميد كلية الهندسة، ومدير الإدارة الهندسية ومهندسة بالإدارة والمورد وأحد الموظفين العاملين معه، وتبين تقاضيهم روشوة 220 ألف جنيه، وأجهزة كهربائية، لإسناد أعمال للمورد تتعلق بإنشاءات كلية الأسنان بالجامعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.