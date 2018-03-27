قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد نية لدى الحكومة لإقرار أي إجازات رسمية خلال الأيام المقررة لإجراء الانتخابات الرئاسية.



وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أمس الاثنين، أن الموعد اليومي للتصويت يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وهو ما وصفه بأنه موعد مفتوح ويتيح لأي مواطن سواء كان موظفًا أو طالبًا الذهاب لمقار اللجان الانتخابية.



يذكر أن اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك للاختيار بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



