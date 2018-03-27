الصافي: التتويج بدوري الطائرة يقرب الأهلي من حلم الرباعية

أكد حمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي قالإن نجاح الفريق في التتويج رسميًا ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري يعد إنجازا جديدا يحسب لهذا الجيل من اللاعبات.

وأضاف الصافي أن التتويج بالدوري هذا الموسم له طعم مختلف، خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة إفريقيا التي نظمها النادي الأهلي مؤخرًا.

وأوضح مدرب سيدات الأهلي: «هذا الموسم نسير بشكل طيب للغاية ونحقق الأهداف الواحد بعد الآخر، حيث كانت البداية مع التتويج بالبطولة العربية، وأعقبها استعادة لقب بطولة إفريقيا قبل حسم الدوري رسميًا دون الانتظار لمباراة الشمس الختامية الجمعة القادم.

وشدد الصافي على أن الأهلي يستهدف استكمال مربع الإنجازات هذا العام بالفوز بكأس مصر؛ من أجل تحقيق حلم الرباعية الذي يعد إنجازا كبيرا لهذا الجيل من اللاعبات.