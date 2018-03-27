مسيرة للصحة والإسعاف بجنوب سيناء للتصويت في انتخابات الرئاسة

نظم العاملون بقطاع الصحة ومرفق إسعاف جنوب سيناء، مسيرة حاشدة أمام لجنة مدرسة بدر الابتدائي، ورفاعة الطهطاوي، للتصويت في انتخابات الرئاسة، وتقدم المسيرة د. خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

قال د. خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، إن قطاع الصحة، حريص على المشاركة في اختيار رئيسهم، ولذا تم تنظيم مسيرات من قبل الموظفين للتصويت في الانتخابات، موضحا أنه تم تقسيم العاملون بقطاع الصحة إلى ثلاث مجموعات؛ على أن تقوم كل مجموعة بالتصويت في يوم، وذلك بجميع المدن من أجل منحهم حق المشاركة في الانتخابات دون الإخلال بالعمل.

على جانب آخر، قال د. محمد سعودي، نائب مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، إن موظفي الإسعاف قاموا بتنظيم مسيرة حاشدة لمقر لجان التصويت للمشاركة في الانتخابات.