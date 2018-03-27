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مباشر.. مصر 0 × 0 اليونان


نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 7:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 7:58 م

تابعوا بث مباشر لمباراة مصر واليونان الودية في إطار تحضيرات الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيت.


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