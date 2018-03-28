وفد أمريكى يبحث قضية سد النهضة فى السودان

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-الوفد يقوم بجولة تشمل مصر وإثيوبيا والسودان بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف

أعلن السفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت عن مشاركة وزيرى الخارجية والموارد المائية ورئيس المخابرات المصرية فى اجتماعات سد النهضة يومى (4ــ5) إبريل المقبل بالخرطوم.

وقال شلتوت فى تصريحات للمركز السودانى للخدمات الصحفية إن اجتماعات سد النهضة المقررة بالخرطوم تأتى استكمالا لاتفاق قمة الرؤساء الثلاثة الذى عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مبينا أن الاجتماع يناقش جميع المسارات المتعلقة بسد النهضة لإحداث تقدم وتوافق حول السد.

وأوضح أن الاجتماع يناقش قضايا الأمن المائى وأمن البحر الأحمر والمياه الإقليمية، مبينا أن الاجتماع يضم وزيرى الخارجية والموارد الإثيوبية بجانب أجهزة الأمن بالخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

وأكد شلتوت أن زيارة الرئيس السودانى عمر البشير للقاهرة عالجت الكثير من القضايا العالقة بين البلدين والتوترات التى اعترضت مسارات العلاقة بين الخرطوم والقاهرة.