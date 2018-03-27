طرد دبلوماسيين روس من 16 دولة في الاتحاد الأوروبي

في أعقاب تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، تخطط 16 دولة من أصل 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لطرد دبلوماسيين روس في استجابة منسقة لهذا الحدث.



خارج الاتحاد الأوروبي، طالبت الولايات المتحدة بخروج 60 مسؤولًا روسيًا من البلاد. كما ستطرد كندا أربعة وستطرد أوكرانيا 13 دبلوماسيًا روسيًا، وستطرد أستراليا اثنين من الدبلوماسيين الروس.



وفيما يلي قائمة بدول الاتحاد الأوروبي وعدد الدبلوماسيين الذين أعلنوا عن طردهم:



ألمانيا: 4 دبلوماسيين



فرنسا: 4 دبلوماسيين



بولندا: 4 دبلوماسيين



جمهورية التشيك: 3 دبلوماسيين



ليتوانيا: 3 دبلوماسيين



إيطاليا: دبلوماسيان



هولندا: دبلوماسيان



الدنمارك: دبلوماسيان



إسبانيا: دبلوماسيان



استونيا: دبلوماسي واحد



لاتفيا: دبلوماسي واحد



السويد: دبلوماسي واحد



رومانيا: دبلوماسي واحد



فنلندا: دبلوماسي واحد



كرواتيا: دبلوماسي واحد



المجر: دبلوماسي واحد



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمرت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيًا روسيًا ردًا على الحادث.



كما قالت كل من ألبانيا ومقدونيا، الطامحتين في عضوية الاتحاد الأوروبي، إنهما ستطلبان من دبلوماسيين روس المغادرة:



ألبانيا: دبلوماسيان



مقدونيا: دبلوماسي واحد