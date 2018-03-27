رشاد عبده عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: «اللي بيقاطع ملوش حق ينتقد»

أدلى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة القومية بالزمالك.

وقال عبده لـ«الشروق»، إن المشاركة في الانتخابات تعني أن الشعب المصري يقف في ظهر بلاده، لافتا إلى أنه لا توجد مبررات حقيقية لمقاطعة الانتخابات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، تسدعي الاصطفاف الوطني، والوقوف جنبا إلى جنب مع القيادات التي تتولى الحكم أيا كانت.

ووجه عبده رسالة للمقاطعين للانتخابات الرئاسية، قائلا«إحنا مش نازلين عشان السيسي إحنا نازلين عشان مصر.. واللي يقاطع ملوش حق الانتقاد».

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى على مدار 3 أيام بدءا من أمس الإثنين وتنتهي مساء الأربعاء المقبل.