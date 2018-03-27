نادي قضاة مجلس الدولة: التصويت جرى بانتظام في مختلف اللجان

قالت غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة، مساء الثلاثاء، أن عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية جرى بانتظام في مختلف اللجان الانتخابية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل.

وفتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، منذ تمام التاسعة صباحًا.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، على مدار اليوم وغدًا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.