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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 9:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 مارس 2018 - 9:19 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وأن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 30
وسط الدلتا 14 30
الإسكندرية 12 25
الإسماعيلية 12 30
شرم الشيخ 21 30
أسيوط 13 33
أسوان 21 40
الوادي الجديد 12 37
حلايب 22 30


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