تكهنات بقيام زعيم كوريا الشمالية بزيارة مفاجئة إلى الصين

أثار وصول قطار خاص من كوريا الشمالية إلى بكين يوم الاثنين تكهنات بإمكانية أن يكون الزعيم كيم جونج أون قد وصل إلى الصين في زيارة مفاجئة.



وأظهرت لقطات للقطار الكوري الشمالي وبثها التلفزيون الياباني، القطار المكون من عربات خضراء وبها خطوط صفراء في العاصمة الصينية وسط إجراءات أمنية مشددة.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر لم تكشف عنها أن القطار، الذى ربما كان يحمل مسؤولا كبيرا من كوريا الشمالية، مر بمدينة داندونج الحدودية الصينية يوم الأحد.



وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها صحفيون أجانب على وسائل التواصل الاجتماعي موكب رسمي كبير يمر عبر بكين.



وذكرت خدمة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة أشخاص على علم بالزيارة، أن "كيم يقوم بزيارة مفاجئة لبكين، في أول رحلة له خارج كوريا الشمالية منذ وفاة والده كيم جونج إيل في عام 2011".



وعلى الرغم من الروابط التاريخية الوثيقة بين الدولتين المتجاورتين، لم يلتق كيم والرئيس الصيني شي جين بينج.



وقال راج شاه المتحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد هذه التقارير، لكنه قال إن "حملة الضغط القصوى التي قام بها الرئيس دونالد ترامب" حققت مكاسب وجلبت الكوريين الشماليين إلى الطاولة.



ولم تصدر كوريا الشمالية ولا الصين أي بيانات عن القطار أو من كان على متنه. وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إنه لا يمكنه التحقق من صحة التقارير.



ومن المتوقع أن يلتقي كيم مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في أبريل، ومع ترامب بحلول مايو.



فى وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الصين إنها ترحب "وتؤيد تماما" اجتماع كيم وترامب المزمع.