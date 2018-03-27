وزير التعليم يصل باريس للقاء نظيره الفرنسي لبحث سبل التعاون بين البلدين

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وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي إلى باريس صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة لفرنسا تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها نظيره الفرنسي جون ميشيل بلانكيه؛ لبحث سبل تعزير التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرة الفرنسية في إطار جهود الحكومة لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

ويشارك الوزير - خلال الزيارة - في فعاليات «أسبوع التعلم بالأجهزة المحمولة لعام 2018» الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بمقرها بباريس، التي بدأت أمس الإثنين وتستمر حتى 30 مارس الجاري.

وتنظم هذه الفعالية تحت عنوان «المهارات اللازمة لعالم متصل»، حيث يتبادل المشاركون المعارف بشأن السبل التي تمكن الحكومات والأطراف المعنية من تحديد وتحقيق المقاصد المتعلقة بالمهارات في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

ويتم تنظيم أسبوع التعلم بالأجهزة المحمولة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ووكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.