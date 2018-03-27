أشاد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بكثافة الإقبال على التصويت خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، قائلًا إن المحافظة شهدت عرس ديمقراطي بإقبال الأهالي على صناديق الاقتراع، ما يعد ردًا قويًا على ضربات الإرهاب.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت اتصالًا هاتفيًا اليوم من أحد المسنين المتواجدين بأحد دور الرعاية، للإبلاغ عن رغبته في الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية، هو و80 مسنًا آخرين.

وأكد أن الغرفة تواصلت مع إحدى الجمعيات الأهلية، لتجهيز أتوبيسات لنقل هؤلاء المسنين إلى اللجان الانتخابية الخاصة بهم، وهو ما رحبت به الجمعية، بل أيضًا نظمت لهم رحلة ترفيهية عقب الانتهاء من التصويت.

وأغلقت اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية التي يتنافس فيها المرشحين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، حتى غد الأربعاء.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون في 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.