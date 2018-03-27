مدير أمن الإسكندرية عن الانتخابات: «الشعب يطلق رصاصة في وجه الإرهاب»

قال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إن الإرهاب لن يثني أو يُرهب الدولة والشعب المصري عن القيام بدوره، وهو ما أكده أهالي الإسكندرية بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «النمر»، في تصريحات لفضائية «المحور»، اليوم الثلاثاء، أن حادث اغتياله قبل أيام كان له رد فعل إيجابي، رغم محاولته إرسال رسالة للعالم بأن مصر ما زال بها إرهابًا، مستطردًا: «نعطي رسالة للعالم كله بأنه لن يرهبنا أي إنسان، والمواطن المصري يطلق رصاصة في وجه الإرهاب ومن يريد العبث بأمن الوطن ويقول إننا قادرين على المواجهة».

وأشار إلى رؤيته «مظاهرة حب»، في الانتخابات ، متابعًا: «الشعب يرد عن وزارة الداخلية والقوات المسلحة».

وكان مدير أمن الإسكندرية، قدر تعرض لمحاولة اغتيال عبر استهداف موكبة بسيارة مفخخة، السبت الماضي، أدت إلى استشهاد فردين من الشرطة.